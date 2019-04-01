Россия может начать выдавать электронные визы с 2020 года - Орешкин

19:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система электронных виз может быть внедрена в РФ с начала 2020 года. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Активно сейчас обсуждаем вопрос введения электронных виз. Прорабатываем и с региональными властями, и с органами безопасности. Это очень важный вопрос, потому что любое изменение внесет риск в сфере безопасности, и нужно очень четко отработать, чтобы такое решение не привело к каким- либо проблемам, - сказал Орешкин. - Новая система, мы планируем, что она запустится с начала следующего года, мы все для этого делаем".