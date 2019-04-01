Цена на нефть перевалила границу в 69 долл/барр

20:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1% по состоянию на 20:10 мск, до $69,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $69 за баррель 13 ноября 2018 года.