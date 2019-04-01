В Мозамбике распространяется заболевание холерой

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 тыс. случаев заболевания холерой зафиксировано в Мозамбике. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство здравоохранения этой африканской страны.

Ранее власти сообщали о 138 заболевших. По данным Франс Пресс, Минздрав подтвердил, что к настоящему моменту число заболевших холерой достигло не менее 1052 человек. Как отмечает агентство, один человек скончался. Им оказался житель портового города Бейра в центральной части страны.

Вспышка холеры в Мозамбике стала одним из последствий тропического циклона "Идай".