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НАСА: Действия Индии создали потенциальную угрозу МКС

21:45 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытание Нью-Дели 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полетами в космос, создает потенциальную угрозу МКС. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

"Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос", - отметил он, уточнив, что уничтожение Индией противоспутниковой ракетой своего спутника привело к образованию 400 фрагментов космического мусора.

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