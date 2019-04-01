НАСА: Действия Индии создали потенциальную угрозу МКС
21:45 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытание Нью-Дели 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полетами в космос, создает потенциальную угрозу МКС. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.
"Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос", - отметил он, уточнив, что уничтожение Индией противоспутниковой ракетой своего спутника привело к образованию 400 фрагментов космического мусора.
НОВОСТИ
- 21:30 01.04.2019
- В Мозамбике распространяется заболевание холерой
- 20:56 01.04.2019
- Цена на нефть перевалила границу в 69 долл/барр
- 19:49 01.04.2019
- Россия может начать выдавать электронные визы с 2020 года - Орешкин
- 18:40 01.04.2019
- В НАСА создали крыло, которое может само адаптироваться к условиям полета
- 18:16 01.04.2019
- Россия официально прекратила действие Договора о дружбе с Украиной
- 17:50 01.04.2019
- Сохранность военных складов в Польше обойдется НАТО в четверть миллиарда долларов
- 17:40 01.04.2019
- В Магаданской области наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание
- 17:12 01.04.2019
- НАТО проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии
- 17:00 01.04.2019
- Великобритания уже потеряла из-за Brexit $114 млрд - Goldman Sachs
- 16:32 01.04.2019
- На исполнение закона об обращении с животными Росприроднадзору не хватило денег - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать