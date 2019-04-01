Америка наказала Турцию за покупку С-400 непоставкой оборудования для истребителей

22:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты решили прекратить поставки в Турцию оборудования, связанного с новейшими американскими истребителями-бомбардировщиками F-35, из-за несогласия с решением Анкары купить у РФ зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер.

По данным его источников, ближайшая поставка оборудования, а также все дальнейшие были отменены. Собеседники отметили, что речь идет об оборудовании, которое необходимо, чтобы подготовиться к прибытию самолетов.