Америка наказала Турцию за покупку С-400 непоставкой оборудования для истребителей
22:17 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты решили прекратить поставки в Турцию оборудования, связанного с новейшими американскими истребителями-бомбардировщиками F-35, из-за несогласия с решением Анкары купить у РФ зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер.
По данным его источников, ближайшая поставка оборудования, а также все дальнейшие были отменены. Собеседники отметили, что речь идет об оборудовании, которое необходимо, чтобы подготовиться к прибытию самолетов.
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