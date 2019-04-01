Белоруссия в ближайшее время может получить кредиты из двух источников

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до 600 млн долларов. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 млн долларов США. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - сказал он.

Также министр сообщил, что Белоруссия до конца апреля может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) седьмой транш кредита, размер которого составляет 200 млн долларов.

"Белорусской стороной завершено выполнение мер, необходимых для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов США. Это дает совету фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета", - сказал Силуанов.