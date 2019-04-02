Британские депутаты снова отвергли альтернативные варианты сделки по Brexit

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Палаты общин британского парламента вновь отвергли все альтернативные варианты не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом стало известно в понедельник после объявления итогов голосования по четырем предложениям, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу.

Парламентарии не смогли прийти к согласию по таким предложениям, как создание нового таможенного союза с ЕС, сохранение страны в составе Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, проведение второго референдума по Brexit и отзыв статьи 50 Лиссабонского договора.