Пентагон: США ясно дали понять, что закупка Турцией C-400 недопустима

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что приобретение Турцией C-400 недопустимо <...> Если Турция закупит C-400, ее дальнейшее участие в программе [по созданию] F-35 окажется под угрозой", - отметил он.



