Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

07:35 Источник: REGNUM

Лидером в первом туре выборов президента Украины после подсчета 95,72% голосов остается Владимир Зеленский, передает ИА REGNUM со ссылкой на ЦИК страны. За кандидата проголосовали 30,22% избирателей. На втором месте действующий президент Петр Порошенко - 15,93% голосов.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на третьем месте — 13,40% голосов, Юрий Бойко — на четвертом позиции с 11,6% голосов.







