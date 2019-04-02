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НОВОСТИ

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

07:35 02.04.2019 Источник: REGNUM

Лидером в первом туре выборов президента Украины после подсчета 95,72% голосов остается Владимир Зеленский, передает ИА REGNUM со ссылкой на ЦИК страны. За кандидата проголосовали 30,22% избирателей. На втором месте действующий президент Петр Порошенко - 15,93% голосов.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на третьем месте — 13,40% голосов, Юрий Бойко — на четвертом позиции с 11,6% голосов.



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