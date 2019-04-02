WP: Дети Хашогги получили от Саудовской Аравии крупные выплаты и дорогие дома
07:50 02.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
Дети журналиста Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Турции, получили от властей королевства крупные ежемесячные выплаты и дорогие дома на территории королевства, передает "Росбалт" со ссылкой на The Washington Post.
По информации, поступившей от членов семьи Хашогги, а также от нынешних и бывших должностных лиц Саудовской Аравии, два его сына и две дочери получили по дому стоимостью до 4 млн долл. и регулярные выплаты. Американское издание объясняет эти выплаты стремлением властей королевства обеспечить сдержанность публичных высказываний детей Хашогги по поводу убийства отца.
Однако один из чиновников Саудовской Аравии заявил, что компенсация выплачивается согласно традиции королевства оказывать поддержку жертвам преступлений.
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