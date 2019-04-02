0
0
70
НОВОСТИ

WP: Дети Хашогги получили от Саудовской Аравии крупные выплаты и дорогие дома

07:50 02.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Дети журналиста Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Турции, получили от властей королевства крупные ежемесячные выплаты и дорогие дома на территории королевства, передает "Росбалт" со ссылкой на The Washington Post.

По информации, поступившей от членов семьи Хашогги, а также от нынешних и бывших должностных лиц Саудовской Аравии, два его сына и две дочери получили по дому стоимостью до 4 млн долл. и регулярные выплаты. Американское издание объясняет эти выплаты стремлением властей королевства обеспечить сдержанность публичных высказываний детей Хашогги по поводу убийства отца.

Однако один из чиновников Саудовской Аравии заявил, что компенсация выплачивается согласно традиции королевства оказывать поддержку жертвам преступлений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:15 02.04.2019
Атмосферное давление в столичном регионе сегодня резко подрастет
0
35
07:35 02.04.2019
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
0
96
07:35 02.04.2019
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
0
108
07:15 02.04.2019
Пентагон: США ясно дали понять, что закупка Турцией C-400 недопустима
0
143
07:00 02.04.2019
Британские депутаты снова отвергли альтернативные варианты сделки по Brexit
0
142
23:00 01.04.2019
Белоруссия в ближайшее время может получить кредиты из двух источников
0
463
22:17 01.04.2019
Америка наказала Турцию за покупку С-400 непоставкой оборудования для истребителей
0
514
21:45 01.04.2019
НАСА: Действия Индии создали потенциальную угрозу МКС
0
513
21:30 01.04.2019
В Мозамбике распространяется заболевание холерой
0
460
20:56 01.04.2019
Цена на нефть перевалила границу в 69 долл/барр
0
497

Возврат к списку