Атмосферное давление в столичном регионе сегодня резко подрастет
08:15 02.04.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность без осадков и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 2 апреля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов тепла, по области до плюс 8 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня достигнет 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столичном регионе резко подрастет и окажется на 10-12 единиц выше привычных значений. Температура воздуха немного понизится, но останется выше климатической нормы. У здоровых людей изменения основных метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и перенесших сосудистые катастрофы. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на высокое атмосферное давление.
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