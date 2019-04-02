Президент Филиппин потребовал проверить все контракты с другими странами
08:30 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил проверить все контракты, заключенные правительством с частными компаниями или другими странами, с целью выяснить, не ставят ли они страну в невыгодное положение. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя главы государства.
Соответствующее распоряжение было направлено в управление генерального прокурора, министерство юстиции, а также во все правовые департаменты. Информации о количестве контрактов, которые подлежат проверке, не поступало.
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