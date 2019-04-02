Россиянам могут добавить пять новых налогов

09:00 Источник: Lenta.ru

Министерство финансов России предложило внести в Налоговый кодекс пять новых глав. Соответствующий законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (в настоящий момент страница перестала быть доступной).

Речь идет об уже имеющихся неналоговых платежах — утилизационном, гостиничном, экологическом сборах, о налоге с операторов связи и сборе с пользователей автодорог. В случае утверждения проекта Минфин выполнит «давнее обещание» кодифицировать основные действующие неналоговые платежи.



Бизнес ранее выразил опасения касательно роста чрезмерной нагрузки. Также высказывалось опасение, что перевод «неналогов» в налоги даст государству рычаг давления на компании — счета организаций смогут быть заморожены за неуплату утилизационного или курортного сбора, также после десятилетнего моратория может наступить уголовная ответственность.

26 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка не изменится, а внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс никак не отразится на нагрузке бизнеса и россиян.



Дискуссия вокруг неналоговых платежей активно началась в 2017 году. В 2018 году Минфин решил создать единый реестр таких платежей и ввести для них отдельный закон, однако позже от такой идеи решили отказаться в пользу включения части платежей в Налоговый кодекс. Остальные платежи распределят по группам в рамках составленного реестра. Они будут регулироваться отдельными актами и профильными ведомствами. Lenta.Ru

