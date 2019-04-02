Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в КНДР
09:05 02.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. О визите министра в КНДР не объявлялось заранее.
Глава МВД и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян в понедельник, 1 апреля. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 09:32 02.04.2019
- Правительственный самолет ФРГ в очередной раз дал сбой
- 09:20 02.04.2019
- ФСБ провела обыски в части, относящейся к президентской Службе спецобъектов
- 09:00 02.04.2019
- Россиянам могут добавить пять новых налогов
- 08:40 02.04.2019
- Стало известно, когда в Москву придет настоящая весна
- 08:30 02.04.2019
- Президент Филиппин потребовал проверить все контракты с другими странами
- 08:15 02.04.2019
- Атмосферное давление в столичном регионе сегодня резко подрастет
- 07:50 02.04.2019
- WP: Дети Хашогги получили от Саудовской Аравии крупные выплаты и дорогие дома
- 07:35 02.04.2019
- Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
- 07:35 02.04.2019
- Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
- 07:15 02.04.2019
- Пентагон: США ясно дали понять, что закупка Турцией C-400 недопустима
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать