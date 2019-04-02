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НОВОСТИ

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в КНДР

09:05 02.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. О визите министра в КНДР не объявлялось заранее.

Глава МВД и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян в понедельник, 1 апреля. Коммерсантъ

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