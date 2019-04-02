ФСБ провела обыски в части, относящейся к президентской Службе спецобъектов
09:20 02.04.2019 Источник: РБК
Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП), рассказал РБК источник, близкий к ССО. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Дело было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
СКР и ФСБ расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Московской области.
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