0
0
27
НОВОСТИ

ФСБ провела обыски в части, относящейся к президентской Службе спецобъектов

09:20 02.04.2019 Источник: РБК

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП), рассказал РБК источник, близкий к ССО. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Дело было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

СКР и ФСБ расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Московской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 02.04.2019
Партия Эрдогана собирается опротестовать итоги местных выборов в Турции
0
11
09:32 02.04.2019
Правительственный самолет ФРГ в очередной раз дал сбой
0
66
09:05 02.04.2019
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в КНДР
0
116
09:00 02.04.2019
Россиянам могут добавить пять новых налогов
0
132
08:40 02.04.2019
Стало известно, когда в Москву придет настоящая весна
0
173
08:30 02.04.2019
Президент Филиппин потребовал проверить все контракты с другими странами
0
162
08:15 02.04.2019
Атмосферное давление в столичном регионе сегодня резко подрастет
0
159
07:50 02.04.2019
WP: Дети Хашогги получили от Саудовской Аравии крупные выплаты и дорогие дома
0
221
07:35 02.04.2019
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
0
197
07:35 02.04.2019
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
0
217

Возврат к списку