ФСБ провела обыски в части, относящейся к президентской Службе спецобъектов

09:20 Источник: РБК

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП), рассказал РБК источник, близкий к ССО. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Дело было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

СКР и ФСБ расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Московской области.