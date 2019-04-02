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НОВОСТИ

Правительственный самолет ФРГ в очередной раз дал сбой

09:32 02.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

С правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент. На этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.

Как пишет Focus, дипломат вылетел из Берлина в Нью-Йорк, чтобы принять председательство ФРГ в Совете Безопасности ООН. После посадки в шине Airbus А340 Konrad Adenauer появился прокол. В результате самолет не смог вырулить к месту стоянки, и его пришлось буксировать.

В ноябре неполадки с этим же лайнером привели к тому, что Ангела Меркель опоздала на саммит G20 в Аргентине, а в 2017-м он сломался перед вылетом канцлера в Египет.

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