Пятая часть россиян не имеет доступа к централизованной канализации
10:05 02.04.2019 Источник: РБК
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК.
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