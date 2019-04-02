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НОВОСТИ

Пятая часть россиян не имеет доступа к централизованной канализации

10:05 02.04.2019 Источник: РБК

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК.

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