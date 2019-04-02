Власти Петербурга заявили, что окончательное решение по передаче Исаакия РПЦ не принято

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное решение по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) не принято. Переговоры по этому вопросу продолжаются, рассказал в понедельник ТАСС глава комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

"Как был переговорный процесс, так он и есть - все. Переговоры бывают быстрые, бывают длинные. Это небыстрые переговоры, нужно соблюдать принцип разумности и баланс интересов всех. [Окончательное решение о передаче или отказе от передачи собора] не принято", - сказал он.



При этом Калугин подчеркнул, что, по его мнению, ряд участников общественной дискуссии по этому вопросу спекулируют на данной теме. "Проблема в том, что перегрели этот вопрос. Когда люди искренне заинтересованы или хотят от души поучаствовать в этом непростом вопросе, это одна ситуация. А когда просто все хотят покрасоваться на этом - это совершенно другая история", - сказал он.



В пресс-службе комитета ТАСС уточнили, что "комитет в данном вопросе будет действовать в рамках действующего законодательства, и при поступлении заявки от РПЦ в отношении собора вопрос будет рассмотрен в надлежащем порядке. Окончательно точка может быть поставлена после поступления заявки от РПЦ и принятия решения по ней". Заявки на передачу собора РПЦ пока не поступало, добавили в пресс-службе.

