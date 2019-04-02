0
0
71
НОВОСТИ

Власти Петербурга заявили, что окончательное решение по передаче Исаакия РПЦ не принято

10:32 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное решение по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) не принято. Переговоры по этому вопросу продолжаются, рассказал в понедельник ТАСС глава комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

"Как был переговорный процесс, так он и есть - все. Переговоры бывают быстрые, бывают длинные. Это небыстрые переговоры, нужно соблюдать принцип разумности и баланс интересов всех. [Окончательное решение о передаче или отказе от передачи собора] не принято", - сказал он.

При этом Калугин подчеркнул, что, по его мнению, ряд участников общественной дискуссии по этому вопросу спекулируют на данной теме. "Проблема в том, что перегрели этот вопрос. Когда люди искренне заинтересованы или хотят от души поучаствовать в этом непростом вопросе, это одна ситуация. А когда просто все хотят покрасоваться на этом - это совершенно другая история", - сказал он.

В пресс-службе комитета ТАСС уточнили, что "комитет в данном вопросе будет действовать в рамках действующего законодательства, и при поступлении заявки от РПЦ в отношении собора вопрос будет рассмотрен в надлежащем порядке. Окончательно точка может быть поставлена после поступления заявки от РПЦ и принятия решения по ней". Заявки на передачу собора РПЦ пока не поступало, добавили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 02.04.2019
США, Испания и Румыния обсудили "российскую агрессию" в Черном море
0
3
11:20 02.04.2019
Индийская армия уничтожила три пакистанских военных поста в Кашмире - СМИ
0
36
11:05 02.04.2019
Суверенный Рунет хотят защитить с помощью отечественного шифрования
0
71
11:00 02.04.2019
Католические священники в Гданьске сожгли "Гарри Поттера" и "Сумерки"
0
84
10:20 02.04.2019
"Просто красть будут другие" - депутат Рады о возможной победе Зеленского
0
128
10:05 02.04.2019
Пятая часть россиян не имеет доступа к централизованной канализации
0
152
10:00 02.04.2019
Партия Эрдогана собирается опротестовать итоги местных выборов в Турции
0
149
09:32 02.04.2019
Правительственный самолет ФРГ в очередной раз дал сбой
0
184
09:20 02.04.2019
ФСБ провела обыски в части, относящейся к президентской Службе спецобъектов
0
202
09:05 02.04.2019
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в КНДР
0
198

Возврат к списку