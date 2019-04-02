Индийская армия уничтожила три пакистанских военных поста в Кашмире - СМИ
11:20 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская армия подвергла обстрелу и уничтожила по меньшей мере три военных поста в районе Пунч в контролируемой Пакистаном зоне Кашмира, большое число пакистанских военнослужащих получили ранения. Об этом во вторник сообщила газета "Пайонир".
Обстрел пакистанских позиций был предпринят в ответ на инцидент в понедельник, когда пакистанские войска открыли артиллерийский огонь из крупнокалиберных орудий по индийским населенным пунктам, расположенным в 8 км от линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. В результате погибли офицер пограничных войск и несовершеннолетняя девочка. Четыре индийских пограничника получили ранения.
Во вторник ВС Пакистана подтвердили гибель троих военнослужащих при обстреле с индийской стороны, назвав его "неспровоцированным".
Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер заявил, что в связи с индийскими обстрелами готов ввести в действие план по эвакуации свыше 100 тыс. человек, проживающих в непосредственной близости от линии контроля.
Напряженность между Индией и Пакистаном сохраняется с 14 февраля после нападения в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.
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