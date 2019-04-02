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РУСАЛ и "Тиокомпозит" тестируют технологию производства серобетона с применением красного шлама

12:00 02.04.2019

РУСАЛ и компания «Тиокомпозит» подписали протокол о намерениях в рамках реализации проекта по созданию в Республике Татарстан опытно-промышленного производства изделий из серополимерного бетона с использованием отходов глиноземного производства. Планируется, что в 2019 году будут согласованы экономические и организационные условия реализации проекта, а также место его локализации.

В 2017 году РУСАЛ инициировал НИОКР для изучения возможностей применения побочного продукта, образуемого при переработке бокситов в глинозем – «красного шлама», в производстве товарной продукции. При производстве 1 т товарного глинозема расходуется до 2,87 т бокситов, при этом образуется до 1,56 т красного шлама. Реализуемый проект решает проблему утилизации красного шлама, так как позволяет использовать отходы производства в качестве наполнителя в серополимерных бетонах.

Серобетон – ноу-хау компании «Тиокомпозит», инновационный строительный материал, который может быть использован для производства дорожных плит, бордюрного камня, лотков дренажных каналов, щебня и других, востребованных при реализации инфраструктурных проектов материалов. Серобетон от традиционных материалов отличает высокая прочность, коррозионная стойкость, низкое водопоглощение и водопроницаемость, быстрый набор прочности и низкая стоимость.

В 2018 году была запущена в строй первая экспериментальная мобильная установка для производства изделий из серополимерного бетона. Теперь предполагается создание опытно-промышленного производства с возможностью переработки до 100 тыс. т обезвоженного красного шлама в год (это порядка 300 тыс. т обычного шлама). Объем производства товарного бетона составит около 200 тыс. т. По итогам опытно-промышленной стадии будут получены более точные данные по технологическим параметрам и характеристикам материала и изделий на его основе. Пробные партии изделий будут использованы для апробации на строительных объектах. После чего будет принято решение о масштабировании проекта.

ООО «Тиокомпозит» – проектная компания Центра нанотехнологий Республики Татарстан, входящего в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано». Компания разработала новую для российского рынка технологию производства серополимерного бетона. Предлагаемая технология полностью обеспечена необходимыми природными и техническими ресурсами.

По информации пресс-службы РУСАЛа 


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