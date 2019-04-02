Последняя норковая ферма Германии закрылась

12:20 Источник: Lenta.ru

В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причиной этого стало давление со стороны зоозащитников. В марте Бюро по защите животных разместило на сайте организации снятое на дроны видео, указывающее на неприемлемые условия разведения зверей — норки содержались в тесных клетках и страдали от недостатка воды.



Отправившаяся на ферму инспекция ветеринарного ведомства земли Северный Рейн-Вестфалия обнаружила по прибытию пустые клетки и свернутое производство.



Владелец фермы, 20 занимавшийся разведением норок, подтвердил закрытие своего бизнеса «из-за давления общественности и строгих ветеринарных проверок». Он отметил, что если бы норки на самом деле болели, качество меха не позволило бы его продавать.



Звероферма в Радене «держалась» с 2017 года, с того момента, как закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен настолько, что делал этот вид бизнеса убыточным.



В 2018 году глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. «Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — заявила она. Аналогичную позицию заняли дома моды Gucci, Michael Kors и Jimmy Choo. Lenta.Ru

