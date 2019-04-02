Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова
12:32 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Фёдора Конюхова и повредил ее. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.
"После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для вёсельной лодки. [...] В 22:17 пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра", - сказал Оскар Конюхов.
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