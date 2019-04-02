0
0
76
НОВОСТИ

Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова

12:32 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Фёдора Конюхова и повредил ее. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

"После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для вёсельной лодки. [...] В 22:17 пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра", - сказал Оскар Конюхов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:00 02.04.2019
Су-57 может представлять интерес для Китая с технической, но не военной точки зрения - Global Time
0
10
12:20 02.04.2019
Последняя норковая ферма Германии закрылась
0
89
12:05 02.04.2019
Бывший офицер Минобороны РФ приговорен к 19 годам колонии за участие в ИГ
0
113
12:00 02.04.2019
РУСАЛ и "Тиокомпозит" тестируют технологию производства серобетона с применением красного шлама
0
139
11:32 02.04.2019
США, Испания и Румыния обсудили "российскую агрессию" в Черном море
0
177
11:20 02.04.2019
Индийская армия уничтожила три пакистанских военных поста в Кашмире - СМИ
0
180
11:05 02.04.2019
Суверенный Рунет хотят защитить с помощью отечественного шифрования
0
191
11:00 02.04.2019
Католические священники в Польше сожгли "Гарри Поттера" и "Сумерки"
0
203
10:32 02.04.2019
Власти Петербурга заявили, что окончательное решение по передаче Исаакия РПЦ не принято
0
199
10:20 02.04.2019
"Просто красть будут другие" - депутат Рады о возможной победе Зеленского
0
212

Возврат к списку