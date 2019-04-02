Многодетные семьи смогут воспользоваться налоговыми льготами уже в 2019 году - Володин

13:05 Источник: REGNUM

Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новые нормы коснутся уплаты налогов уже за 2018 год и, соответственно, воспользоваться ими граждане смогут уже в текущем, 2019 году.

«Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», — отметил Володин.



Речь идет о поддержке многодетных семей, о необходимости которой говорил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.



«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15-ти метров», — заявил Володин.



Так, многодетные семьи уже в 2019 году смогут вычесть «шесть соток» при расчете налоговой базы по земельному налогу.



Кроме того, депутаты также проработали вопрос ограничения роста земельного налога, исчисляемого от кадастровой стоимости участка. В частности, в законопроекте прописано, что коэффициент их соотношений не должен превышать 1.1. Такие же правила сегодня действуют для жилой недвижимости.



«После вступления закона в силу, земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10%, по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», — заявил Володин.