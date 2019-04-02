Дума приняла в I чтении проект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, по решению суда усыновлять уже проживающих с ними детей.

Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 20 июня 2018 года, который счел неконституционной норму, не позволяющей стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня. Авторы проекта указывают, что усыновление ребенка, уже проживающего в семье такого гражданина, по сути позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для здоровья последнего.



"Предлагается внести в Семейный кодекс изменение, согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от [запретительного] положения... в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся обстоятельств, имеет указанные в перечне заболевания", - говорится в пояснительной записке к документу.



Законопроект касается всех заболеваний из данного перечня, а не только ВИЧ и вируса гепатита C. Аналогичные послабления по решению суда потенциально смогут вводить для лиц с диагностированным туберкулезом, психическими заболеваниями или раком.

