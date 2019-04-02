Комитет СФ в апреле внесет в Думу проект о запрете микрокредитов под залог жилья
14:00 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в течение апреля внесет в Госдуму законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев.
Во вторник на заседании межрегионального банковского совета спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать соответствующий законопроект.
"В течение апреля внесем законопроект [в Госдуму]", - пояснил Журавлев.
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