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НОВОСТИ

СМИ сообщили о взрыве на территории Военно-космической академии им.Можайского в Петербурге

14:12 02.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: на территории Военно-космической академии им.Можайского в Петербурге произошёл взрыв. Об этом пишут Telegram-каналы Mash и «112».

По их данным, сработала мина. Предварительно, четыре человека пострадали. Говорит Москва

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