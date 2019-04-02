СМИ сообщили о взрыве на территории Военно-космической академии им.Можайского в Петербурге

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: на территории Военно-космической академии им.Можайского в Петербурге произошёл взрыв. Об этом пишут Telegram-каналы Mash и «112».

По их данным, сработала мина. Предварительно, четыре человека пострадали. Говорит Москва

