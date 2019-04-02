Четыре человека арестованы за участие в протестных акциях в Ингушетии

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Ингушетии четырех местных жителей арестовали за участие в протестных акциях. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения митингов, — сообщает Магасский районный суд. Еще двое активистов оштрафованы на 20 тысяч рублей.

В конце марта в Ингушетии – в Назрани и Магасе состоялись митинги против соглашения границы с Чечней, на которых звучали требования об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова, — напоминает МБХ-медиа. Эхо Москвы