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Четыре человека арестованы за участие в протестных акциях в Ингушетии

16:00 02.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Ингушетии четырех местных жителей арестовали за участие в протестных акциях. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения митингов, — сообщает Магасский районный суд. Еще двое активистов оштрафованы на 20 тысяч рублей. 

В конце марта в Ингушетии – в Назрани и Магасе состоялись митинги против соглашения границы с Чечней, на которых звучали требования об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова, — напоминает МБХ-медиа.  Эхо Москвы

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