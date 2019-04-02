В академии Можайского в Петербурге произошел взрыв "безоболочного предмета" - МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Безоболочный предмет" взорвался в военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"2 апреля около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания военно-космической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета", - сказали в ведомстве.



В ведомстве отметили, в результате травмы получили три человека, их жизни ничего не угрожает. С ситуацией на месте ЧП в настоящее время разбирается руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами, добавили в министерстве.