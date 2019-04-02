В академии Можайского в Петербурге произошел взрыв "безоболочного предмета" - МО РФ
15:32 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Безоболочный предмет" взорвался в военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
"2 апреля около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания военно-космической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета", - сказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, в результате травмы получили три человека, их жизни ничего не угрожает. С ситуацией на месте ЧП в настоящее время разбирается руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами, добавили в министерстве.
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