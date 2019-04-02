Более чем миллиону человек на востоке Украины не хватает продовольствия - доклад ЕС и ООН

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,1 млн человек, живущих в зоне конфликта на востоке Украины, и в провозглашенных Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР) испытывают нехватку продовольствия. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном докладе Европейской комиссии (ЕК) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"Около 1,1 млн человек в Донецком и Луганском регионе испытывают недостаток продовольствия и нуждаются в продовольственной поддержке", - говорится в докладе. Регулярные обстрелы объектов водоснабжения и электроснабжения ставят под угрозу снабжение питьевой водой население региона, численностью до 3,2 млн человек.



В докладе подчеркивается, что с апреля 2014 года по май 2018 года в регионе погибли 2,7 тыс. человек, от 7 тыс. до 9 тыс. получили ранения, уничтожена жизненно важная инфраструктура, люди столкнулись с трудностями в доступе к получению базовых услуг. В докладе также отмечается, что две трети медицинских учреждений в регионе находятся в зоне конфликта, вблизи линии соприкосновения между позициями проправительственных и антиправительственных сил, свыше 1,5 тысяч медицинских работников покинули регион с 2014 года.



В докладе ЕК и ВПП сообщается, что в 2018 году 1,1 млн человек пересекали линию соприкосновения каждый месяц, это на 15% больше, чем в 2017 году, чтобы попасть в больницы, на рынки, получить доступ к социальным услугам, в частности - получить пенсию на подконтрольной Киеву территории.

