Саперы работают на месте взрыва в Военной академии им. Можайского в Петербурге
17:12 02.04.2019 Источник: Эхо Москвы
На месте взрыва в Военной академии имени Можайского в Петербурге работают саперы. По предварительным данным МЧС, в здании сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва в военной академии Можайского в Петербурге пострадало четыре человека. Всех курсантов уже эвакуировали из здания.
От взрыва на территории военно-космической академии Можайского пострадали четыре человека. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, сообщает портал «Фонтанка.ру». По данным издания, все пострадавшие – офицеры. Их с разными травмами госпитализировали в Военно-медицинскую академию. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что приоритетной причиной взрыва сейчас считается неосторожное обращение с боеприпасами. По предварительной информации, в отделе кадров учебного заведения взорвалась противотанковая мина. Она хранилась в подсобке и, вероятнее всего, использовалась как наглядное пособие. Из-за взрыва частично обрушился лестничный пролет. Между тем, телеканал 78 сообщает, что специалисты нашли в учебном заведении ещё одну мину. Она лежала под лестницей. На данный момент на месте происшествия работают взрывотехники и сотрудники МЧС. Также к месту происшествия приехал временный губернатор Петербурга Александр Беглов.
В то же время некоторые СМИ сообщили о взрыве в сельскохозяйственном техникуме города Пушкин. Впрочем, как выяснилось позже, сотрудник лаборатории просто уронил колбу и получил химический ожог. Эхо Москвы
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