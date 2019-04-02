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НОВОСТИ

Украина тонет в "порочном кругу" олигархов - Spiegel

17:40 02.04.2019 Источник: Газета.Ru

Украина тонет в «порочном кругу» олигархов, пишет Der Spiegel. С момента распада СССР украинцы лишь беднели, а экономика едва ли росла за 30 лет, отмечается в материале.

В настоящее время Украина остается второй самой бедной страной в Европе после Молдавии. Так, ВВП на душу населения с 1990-х годов вырос незначительно. Тогда он составлял $6,8 тыс., судя по последним данным Всемирного банка, а также с учетом колебаний валютных курсов и цен, на данный момент показатель держится на уровне $8,7 тыс., добавляет газета.

Как отмечает издание, реформы практически не повлияли на ситуацию в стране, и спустя пять лет после протестного 2014 года мало что изменилось.

Газета пишет, что в стране глубоко укоренилась «олигархическая структура». Именно это и затрудняет проведение необходимых реформ, которые должны были переломить тенденцию, однако ключевые области до сих пор в руках олигархов, поясняет Spiegel. Газета.Ru


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