У Британии еще есть время, чтобы вывести Brexit из тупика - премьер Ирландии
18:28 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна представить на экстренном саммите ЕС реализуемые предложения по Brexit. Об этом сообщил во вторник в Париже агентству Рейтер глава правительства Ирландии Лео Варадкар перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"У премьер-министра Великобритании еще есть время для того, чтобы на экстренном саммите ЕС (10 апреля в Брюсселе - прим. ТАСС) представить реализуемые предложения по Brexit, которые вывели бы ситуацию из тупика", - сказал Варадкар. Он добавил также, что "от европейских лидеров потребуется открытость" при рассмотрении британских предложений. "Учитывая то, как обстоят дела на сегодняшний день, Великобритания движется в направлении выхода из ЕС без сделки", - продолжил Варадкар. По поводу возможности дополнительной пролонгации сроков Brexit ирландец указал, на необходимость "четких целей и четкого плана их осуществления".
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