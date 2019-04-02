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НОВОСТИ

Германия собирается поставить в ООН вопрос, который не обсуждался с 2012 года

18:50 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал отказаться от логики времен холодной войны и новой гонки вооружений. Об этом он заявил во вторник в Организации Объединенных Наций, передает агентство ДПА.

"Холодная война миновала, Варшавского договора больше нет, как и стены в Германии", - отметил министр по случаю перехода к Германии председательства в Совете Безопасности ООН. "В этой связи мы не можем реагировать на стоящие перед нами вызовы ответами последнего столетия", - добавил Маас.

Глава МИД заявил, что ФРГ намерена "вынести на повестку дня тему, которую не обсуждают в СБ ООН с 2012 года, - тему ядерного разоружения".

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