НАСА не ставит задачу свернуть сотрудничество с РФ в связи с готовностью своих кораблей

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях не нацелена на то, чтобы заменить собой сотрудничество с Россией в этой области. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн.

"Да, в этом году, как мы ожидаем, две коммерческие компании осуществят проект, который позволит нам доставлять астронавтов к МКС с американский территории. Цель здесь, однако, не заключается в том, чтобы заменить таким образом наше партнерство с Россией", - сказал он.