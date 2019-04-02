Тереза Мэй сообщила о необходимости новой отсрочки Brexit

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза. Об этом она сказала во вторник, выступив с телеобращением.

"Выход со сделкой это наилучшие решение, так что там необходимо дальнейшее продление статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС - прим. ТАСС), такое [продление], чтобы оно было наиболее коротким", - сказала Мэй.