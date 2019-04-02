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Франция напомнила Британии, сколько уже длятся раздумья над "брекзитом"

22:20 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жесткий Brexit состоится в ближайшие месяцы, если Великобритания не достигнет консенсуса о варианте выхода из Евросоюза. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о необходимости отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

"Если бы мы реагировали каждый раз на что-то новое, мы бы потратили на это целый день, - сказал Ле Дриан. - Очень сложно следить за всеми событиями, включая последние голосования, ни по одному из которых не было достигнуто большинство голосов. Через три года после решения [британцев покинуть ЕС] было бы прекрасно, если бы Великобритания достигла соглашения. Иначе в предстоящие месяцы состоится жесткий вариант выхода".

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