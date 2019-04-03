Президент Алжира подал в отставку, чтобы "успокоить сердца соотечественников"
07:00 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ушедший во вторник вечером в отставку с поста президента Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика объяснил свое решение заботой о гражданах. Текст его послания председателю Конституционного совета страны публикует информационный портал "Тэ-эс-а".
"Имею честь уведомить вас о своем решении прекратить полномочия в качестве главы государства со 2 апреля 2019 года", - говорится в тексте. "Это решение принято мною сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников, позволить им вместе двигать Алжир в направлении лучшего будущего, чего они вполне обоснованно желают", - отметил Бутефлика.
"Принятое мною решение исходит из беспокойства о том, чтобы наблюдаемая сегодня чрезмерность в словах не привела к потенциально опасным изменениям для защиты людей и имущества, что является важнейшей задачей государства", - добавил политик.
"В то же время это решение является выражением моей веры в гордый и достойный Алжир, сохраняющий свое положение и полностью несущий ответственность в сообществе наций. В связи с этим я принял соответствующие меры во исполнение своих конституционных полномочий в интересах преемственности государственной власти и нормального функционирования ее институтов на время переходного периода, предваряющего выборы нового президента республики", - написал в послании Бутефлика.
"Бог свидетель, что я выдвигал инициативы, совершал действия, прилагал усилия, допускал жертвы, чтобы соответствовать доверию, оказанному мне моими соотечественниками, укреплять основы национального единства, независимости, развития нашей дорогой страны, а также во имя примирения с самими собой, с нашей самобытностью и историей. Желаю алжирскому народу самого лучшего", - заключил он.
Бутефлика занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года он перенес тяжелый инсульт. После перенесенной болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.
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