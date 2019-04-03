В Венесуэле предложили расстрелять Гуайдо за измену родине
07:40 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер оппозиции Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хуан Гуайдо заслуживает самого сурового наказания за свои действия. Такое мнение высказала во вторник вечером (утро среды мск) Мария Леон, член Конституционной ассамблеи (КА) страны.
"Как обращаются с предателями родины?" - спросила Леон у участников заседания КА, отметив, что для нее мало просто снятия парламентского иммунитета. "К стенке, к стенке", - раздались крики в зале. По мнению Леон, те, кто изменил родине, не заслуживают права называться венесуэльцами.
Учредительный орган, в котором нет ни одного представителя оппозиции, во вторник разрешил продолжить уголовное преследование Гуайдо после получения ходатайства Верховного суда о лишении его депутатской неприкосновенности. КА была созвана по инициативе президента Николаса Мадуро в июле 2017 года без проведения предварительного референдума. Большинство стран региона не признают этот орган и решения, которые он принимает.
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