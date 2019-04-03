В Москве сегодня без осадков и до 9-ти градусов тепла
08:00 03.04.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 3 апреля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием обширного антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области - от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный 2-5 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
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