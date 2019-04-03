Президент Казахстана считает своей обязанностью беречь дружбу с Россией
09:05 03.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил своей обязанностью беречь дружбу с Россией. Он назвал Россию надёжным стратегическим партнёром, добрым соседом, который ближе любого родственника.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Казахстана встретятся сегодня в Москве. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношение и интеграционные процессы. Эхо Москвы
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