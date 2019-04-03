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НОВОСТИ

РФ уведомила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

09:20 03.04.2019 Источник: РБК

Совет по торговле товарами Всемирной торговой организации (ВТО) получил от властей России уведомление о возможности ограничения импорта товаров из Евросоюза в ответ на введение ЕС тарифных квот на стальную продукцию из России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВТО.

В сообщении отмечается, что Россия может приостановить действие ранее принятых на себя обязательств в объеме, эквивалентном объему торговли, затронутому мерами Европейского союза.  РБК

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