РФ уведомила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

09:20 Источник: РБК

Совет по торговле товарами Всемирной торговой организации (ВТО) получил от властей России уведомление о возможности ограничения импорта товаров из Евросоюза в ответ на введение ЕС тарифных квот на стальную продукцию из России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВТО.

В сообщении отмечается, что Россия может приостановить действие ранее принятых на себя обязательств в объеме, эквивалентном объему торговли, затронутому мерами Европейского союза. РБК