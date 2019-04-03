Закон о хостелах должен вступить в силу 1 октября - согласительная комиссия
11:20 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации приняла в среду решение установить 1 октября в качестве даты вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых квартирах. За это высказалось большинство членов комиссии.
Как уточнила в начале заседания сопредседатель комиссии, глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, иных предложений не поступило. "Думаю, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления", - сказала она по итогам голосования.
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