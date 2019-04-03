ЕС может предложить Мэй длительную отсрочку Brexit на определенных условиях - СМИ
11:32 03.04.2019
Евросоюз намерен предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit в обмен на соблюдение строгих условий, в том числе проведение выборов в Европейский парламент в мае. Об этом во вторник сообщила Financial Times.
По данным газеты, в Брюсселе рассматривают варианты Brexit, при котором выход Великобритании из ЕС будет перенесен на январь или апрель следующего года.
«Если мы движемся к реализации сценария без сделки, тогда мы могли бы предложить продление на один год», — цитирует одного из высокопоставленных Евросоюза издание. ФАН
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