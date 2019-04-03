Подкомиссия ООН подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России, Роснедра ожидают решение по заявке в рамках следующих двух - трех сессий. Об этом на коллегии Роснедр сообщил глава агентства Евгений Киселев.

"В рамках работ, которые выполнялись Роснедрами и Минприроды России в этом году, в частности, на сессиях подкомиссии ООН подготовлены материалы, которые позволят на 49 сессии подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для нас. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации. Это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки", - сказал Киселев.



Вместе с тем он добавил, что остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки. "Я полагаю, что в рамках последующих двух - трех сессий эти вопросы будут решены и мы добьемся положительного результата в этом направлении", - добавил глава Роснедр.

