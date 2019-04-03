В КБР при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы двое боевиков ИГ
12:05 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое боевиков, связанных с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), ликвидированы в Кабардино- Балкарии при оказании вооруженного сопротивления. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В ночь на среду в Кабардино-Балкарии на трассе Благовещенка - Прохладное сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором находились лица, совершившие накануне нападение на полицейских. В ответ на требование остановиться преступники открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
"В результате скоротечного боеконтакта двое находившихся в машине бандитов получили ранения, не совместимые с жизнью", - сказал представитель НАК. Их личности уже установлены. "Они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - уточнили в информационном центре.
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