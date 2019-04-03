Назван минимальный доход, необходимый россиянам, чтобы "свести концы с концами"

12:20 Источник: РБК

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». РБК