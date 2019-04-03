Саакашвили уверен, что Зеленский станет президентом Украины
12:32 03.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Бывший глава Грузии выразил уверенность в том, что глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский станет президентом.
По словам Михаила Саакашвили, на Украине фактически произошла революция. В интервью телекомпании «Рустави 2» он поделился планами в случае победы Зеленского вернуться на Украину и восстановить гражданство этой страны, при этом вмешиваться в политику Украины Саакашвили не будет. Он добавил, что его дальнейшие планы связаны с Грузией. Говорит Москва
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