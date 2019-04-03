Киев после визита в Москву Бойко и Медведчука запретил все авиаперелеты в Россию
13:00 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Такое решение было принято в среду по инициативе министерства внутренних дел Украины.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они ранее "воспользовались лазейкой в украинском законодательстве", и осуществили прямой авиаперелет в Москву. Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы "сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором".
Между тем, сообщил министр, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.
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