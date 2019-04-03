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Песков сообщил о подготовке встречи Путина с президентом Эстонии

13:20 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая нанесет визит в Москву 18 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, мы получили запрос (от эстонской стороны на встречу с Путиным). Такая встреча сейчас планируется и готовится", - сказал представитель Кремля.

Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль. Ранее президент Эстонии сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля, где примет участие в открытии отреставрированного здания посольства этой республики.

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