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Федеральная палата адвокатов выступила против предоставления СКР права на проведение судебной экспертизы - СМИ

13:32 03.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ раскритиковала президентский законопроект, который дает Следственному комитету России (СКР) право создавать судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу». Юристы предупреждают, что если законопроект будет принят, то «состязательность российского правосудия может окончательно рухнуть».

Однако в Госдуме считают, что «так называемая независимая экспертиза» подвержена коррупции.

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